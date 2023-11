Il papà di Giulia ha parole di vicinanza per i genitori di Filippo | ' Ora mi impegnerò contro i femminicidi'

(Di domenica 19 novembre 2023) Dolore atroce ma dobbiamo ripartire' - 'Il dolore è tanto, inimmaginabile, atroce. Una parte di me che se ne va. Aveva solo 22 anni... una vita davanti spezzata, senza un motivo logico. Posso capire ...

Omicidio Giulia Cecchettin - il dolore di papà Gino sui social : “L’amore vero non ferisce e non uccide”

A dirlo, in una intervista a La Repubblica, è Gino Cecchettin,di. 'Sono andato li', sul luogo del ritrovamento - ha detto - . Ma c'erano ancora i medici per i rilievi e non l'ho vista'. '...

Giulia Cecchettin, il papà: "L'amore vero non umilia, non picchia, non uccide" TGCOM