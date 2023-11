Il padre di Giulia Cecchettin | «Un dolore atroce | inimmaginabile Sono vicino ai genitori di Turetta»

(Di domenica 19 novembre 2023) Con quel», che non ha nome, Ginoha ricevuto la notizia che sua figlia, scomparsa sa una settimana era morta. Uccisa secondo gli investigatori da Filippo, con il quale aveva avuto una relazione fino allo scorso agosto. Appena viene informato del ritrovamento del corpo, l’uomo si precipita lungo le strade secondarie che portano al lago di Barcis, le stesse probabilmente che ha percorsodopo aver aggredito la 22enne di Vigonovo. «andato lì, sul luogo del ritrovamento ma c’erano ancora i medici per i rilievi e non l’ho vista», ha raccontato a la Repubblica fuori dalla sua abitazione. Il pensiero è subito corso alla sua famiglia, che appena un anno fa ha subito un altro trauma: la ...

Una figlia morta, uccisa brutalmente: pestata, poi ammazzata a coltellate dunque gettata in un canalone ai lati del lago di Bracis , provincia di Pordenone. Gino Cecchettin , ildiCecchettin , deve fare i conti con l'orrore, con quello che è forse il peggiore dei drammi per un genitore. Ammazzata, senza ragione, probabilmente per la folle gelosia omicida del suo ...

Sono momenti di assoluto dolore, e non potrebbe essere altrimenti, per Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato questa mattina ...stamane sul proprio profilo Facebook Gino Cecchettin, il papà di Giulia, trovata morta ieri nella zona di Barcis in Friuli. Poi una citazione "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non ...