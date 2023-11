Il padre di Filippo | “Sarà difficile abbracciarlo…”

(Di domenica 19 novembre 2023) Nicola Turetta,di, ha condiviso con i giornalisti la sua incredulità e il dolore per gli eventi recenti che hanno colpito le famiglie di Torreglia, un comune nella provincia di Padova. Con voce rotta dall’emozione, ha espresso il suo totale disorientamento rispetto all’azione del figlio e la vicinanza alla famiglia di Giulia, la ragazza coinvolta nella tragedia. “Non capiamo come possa essere successo,” ha detto Turetta, “noi volevamo bene a Giulia, era come parte della nostra famiglia.” Ha descritto Giulia ecome una coppia che sembrava perfetta, sottolineando la difficoltà di comprendere la piega che hanno preso gli eventi. Nicola Turetta ha raccontato di comenon avesse mai mostrato segni di problemi, né nella vita scolastica né nelle relazioni interpersonali. “Mai un litigio, ...

Filippo Turetta fermato in Germania. Il padre di Giulia : “L’amore vero non umilia”

Giulia Cecchettin - il padre di Filippo Turetta : "Non capiamo come possa essere successo"

"Dopo il ritrovamento del corpo di Giulia speravo finisse in un altro modo..." "Avrei preferito finisse in un altro modo dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia...". IldiTuretta, il giovane arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin, rilascia parole colme di dolore e disperazione. "Siamo sotto choc per quello che ha combinato nostro ...

Giulia Cecchettin, il padre di Filippo Turetta: "Non capiamo come possa essere successo" TGCOM

Il padre di Filippo Turetta: «Abbracciarlo Non so. Forse avrei preferito finisse in un altro modo» PadovaOggi

Il padre della ragazza: 'L'amore vero non umilia, non calpesta' Lo dice all'ANSA l'avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma, ed ha informato i genitori. L'arresto del 22enne a ..."Avrei preferito finisse in un altro modo dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia...". Il padre di Filippo Turetta, il giovane arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin, rilascia ...