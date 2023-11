Il mistero della dottoressa uccisa a colpi di lupara | il killer è sbucato dalle campagne

Leggi su europa.today

(Di domenica 19 novembre 2023) Un delitto apparentemente inspiegabile. È fitto ilsulla morte di Francesca Romeo, medico di 67 anni in servizio presso la guardia medica di Santa Cristina d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria,d'arma da fuoco mentre si trovava in auto con il marito, Antonio Napoli...