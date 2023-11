Il mio profilo migliore | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di domenica 19 novembre 2023) Nel finale delIl mio, Bormans cerca Ludovic, il quale rivela che, avendo sentito la voce di “Clara” in una delle sue chiamate ad Alex, aveva visto attraverso di lei e in seguito aveva inventato la storia della morte di Alex. Il dottor Bormans porta questa informazione a Claire, che confessa che Gilles l’ha lasciata per sua nipote Katia. Claire sembra ormai pronta a lasciare l’istituto. Nell’ultima scena, Claire compone il numero di Alex dal telefono di “Clara”. Questo dopo che Alex, cercando di chiamare “Clara”, trova il telefono nascosto che Claire aveva usato per “Clara”; tornando ad affrontare Claire, la innervosisce al punto che lei cammina all’indietro nel traffico e presumibilmente viene uccisa. Bormans conclude che Claire non è disposta a concedersi alcuna felicità, nemmeno in un’opera di fantasia. Si ...