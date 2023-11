Il migliore dei mondi | Maccio Capatonda e la nostalgia di quei problemi analogici

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 novembre 2023) "La tecnologia? Ci ha reso più pigri. E questo è un film sul gusto di riscoprire le cose": dietro le quinte de Ildeicon, Pietro Sermonti e Martina Gatti. Il film è in streaming su Prime Video. Ve lo ricordate quel magico suono (o rumore?) che usciva dai modem 56k, intanto che prendevano la linea per aprire, davanti ai nostri occhi, il mondo sconfinato di internet? Certo, che ve lo ricordate. E se qualcuno non era ancora nato, beh, ci pensa Ildeidiretto da Danilo Carlani, Alessio Dogana e Marcello Macchia alias, appena arrivato su Prima Video, a spiegare che quello strano suono era, a tutti gli effetti, una porta magica. L'analogico che incontrava il digitale, la scoperta di una nuova ...