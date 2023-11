Il maggiordomo su Harry e William | “C’è competitività fin dall’infanzia”

(Di domenica 19 novembre 2023) Il rapporto tra il principee suo fratello il principeè cambiato molto negli ultimi anni, anche se in modo negativo. Da quando il duca di Sussex ha lasciato la Famiglia Reale, infatti, il legame tra i due fratelli si è raggelato. Ad oggi, infatti, secondo le notizie riportate dai media, i figli di re Carlo III non sarebbero più in contatto tra loro. Questa situazione, inoltre, non accenna affatto a migliorare. Secondo le affermazioni dello stesso principe, il rapporto con il fratellosi è deteriorato in seguito all’ingresso di Meghan Markle nella sua vita. La duchessa, infatti, sarebbe stata spesso il motivo della lite tra i due. Ma la tensione sarebbe stata presente già da prima. Il figlio minore di re Carlo, infatti, ha lamentato un malessere latente, che esisteva ancor prima che ...

...l'exdi Diana non si è risparmiato. Parlando al The Mirror US ha avuto parole di conforto per i principi, che sicuramente vivranno di nuovo quel dolore. 'Sono scene macabre e so che...

The Crown 6, il maggiordomo di Diana avverte 'L'incidente è arduo ... Movieplayer

The Crown 6: «La morte di Lady Diana tornerà a perseguitare Harry ... Vanity Fair Italia

L'ex maggiordomo di Lady Diana e dei reali inglesi trova difficile da guardare l'ultima stagione di The Crown, in cui si mostra l'incidente d'auto che segna la fine dell'esistenza della principessa.Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa, è certo che la sesta stagione della serie sarà un duro colpo per la royal family, in modo particolare per i principi, che rivivranno il dolore di quei g ...