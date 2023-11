Il leone è fuggito È eticamente corretto avere ancora gli animali al circo?

(Di domenica 19 novembre 2023) “Avete visto le immagini deldala Ladispoli? Scrive Anna su Twitter, mentre Francesco le risponde: “Adesso a Roma, in strada, oltre ai cinghiali, abbiamo anche i leoni …” “Non è, ha semplicemente cercato la sua libertà” aggiunge Stefano… L’essere umano ha iniziato a rappresentare ilfin dall’antichità: dallesse raffigurate nelle grotte di Lascaux agli Egizi, i quali elevarono i leoni, insieme alle sfingi, nelle loro rappresentazioni, posizionandoli a custodia del sacro. Dalla sfinge, alalato di Venezia, troviamo la leggenda di San Marco, naufrago nella città lagunare di ritorno da Aquileia verso Roma; il santo evangelista, in sogno ebbe la visione di un angelo nelle vesti di unalato, che gli disse: ...

Leone fuggito a Ladispoli : si indaga anche per sabotaggio sulla gabbia

Diego Bianchi, detto Zoro, conduttore di Propaganda Live su La 7 non poteva farselo certamente sfuggire. E così l'avventura di Kimba, ilche lo scorso sabato èdal circo di Ladispoli passeggiando per le strade cittadine per più di 5 ore, è finita all'interno della social Top Ten del programma - varietà di La 7.

