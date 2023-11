Il fuorionda di Elkann su Leclerc | due pesantissime parole | esplode il caso in Ferrari

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Per Charles, al gp di Las Vegas, uno strepitoso secondo posto dietro a Max Verstappen. La suastrappa la seconda posizione all'ultimo, dopo un clamoroso sorpasso ai danni di Sergio Perez, terzo al traguardo. Una bellissima gara, quella del monegasco, che senza una safety-car e la penalità a Carlos Sainz in griglia per l'assurdodel tombino avrebbe potuto anche consegnargli una vittoria. Ma tant'è,si gode il momento, un bel piazzamento in una stagione difficile, ottenuto all'ultimo con un guizzo da campione. Ma Charles, prima di riprendersi il secondo posto, lo aveva perso a causa di un suo errore: un "lungo" a una chicane che ha permesso alla Red Bull di Perez di superarlo quando mancavano soltanto sette giri al traguardo. In quel momento, ilsta era tallonato dal ...