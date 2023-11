Castello San Giorgio a Portofino - ecco l’acquirente : Fort Partners di Miami (non Bill Gates e Four Seasons) - per oltre € 60 mln : “Sarà il progetto più bello e più lussuoso della Liguria degli ultimi vent’anni” - ESCLUSIVA

...da Swim, che raccoglie le iscrizioni da lunedì nell'ufficio all'interno dell'impianto natatorio. red.cr. Nella foto Fabrizio Rossi e la delegazione dell'Amministrazione di CastelPietro

Il castello di San Giorgio a Portofino, che Bill Gates non ha comprato Il Post

Portofino, Maurizio Raggio: “Ho fatto io da facilitatore per la vendita del castello San Giorgio”. E annuncia… La Repubblica

Sembrava fosse così ma la notizia è stata smentita, intanto gli inquilini – tra cui Rossana Armani – hanno dovuto andarsene ...Nuovo asfalto in zona Castello e via del Padule, la riqualificazione in via Guelfa e un ripristino puntuale in via Panciatichi. Ma anche lavori alla rete idrica in via delle Montalve, via del Lastrico ...