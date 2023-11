I raptus solo nei fumetti Paolo Crepet inchioda Filippo Turetta | la sua verità sulla morte di Giulia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Un caso che sconvolge l'Italia, l'omicidio diCecchettin. Nella mattinata di oggi, domenica 19 novembre, la cattura in Germania di, accusato di omicidio con probabile aggravante della premeditazione: ora il 22enne, che era in fuga da otto giorni, rischia l'ergastolo. Una vicenda che pone dubbi, interrogativi. Una storia terribile che costringe a riflettere. E intervistato dal Messaggero, lo psichiatra e sociologospiega quelle che sono le sue sensazioni su questo caso di cronaca nera.premette: "Non conoscendo quel ragazzo, non mi avventuro in nessuna diagnosi". Però, a stretto giro, aggiunge: "Non posso dire niente del caso specifico, speroche non si cominci con la solita storia di periti e controperiti, sarebbe ...