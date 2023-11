I “pirati” che addestrano l’Intelligenza Artificiale

Leggi su tpi

(Di domenica 19 novembre 2023) «Per addestrare le Intelligenze Artificiali servono grosse quantità di dati che vengono raccolti da alcune aziende in maniera illegittima, violando il copyright e la privacy dei cittadini». A lanciare l’allarme a TPI è il fumettista Francesco Archidiacono, co-fondatore e portavoce di Egair (European Guild for AI Regulation), «un network di associazioni e creativi europei nato a gennaio 2023 su iniziativa italiana». «Sono oltre 100mila i creativi che rappresentiamo», spiega: «Siamo i loro portavoce quando si tratta di andare a parlare con le istituzioni europee e nazionali di Intelligenza(AI). Il motivo per cui siamo nati è dedicarci alla difesa dei diritti dei creativi, ma anche dei cittadini europei in generale, quando si parla di dati e aziende che offrono servizi di AI». Voi da tempo denunciate che i nostri dati vengono sfruttati da alcune aziende che ...