' I libri si sentono soli' | un viaggio nella biblioteca di famiglia di Rafaele Contu

Con il metodo didattico Studenti in cattedra - sperimentato all'Isaac Newton di Brescia - i ragazzi si sentono coinvolti - motivati - e imparano a lavorare insieme. il progetto è stato ideato da Maurizio Parodi - ex dirigente scolastico e autore di libri come La scuola è sfinita e Basta compiti - che spiega : «Invece del sapere usa e getta - così si fissano meglio i contenuti essenziali»