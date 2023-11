I lavoratori scaricano Landini | “Sciopero inutile | non ci rappresenta”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 novembre 2023) La recente rilevazione Euromedia Research ha portato alla luce un quadro sorprendente: il 78,8% deiitaliani non si senteto dai sindacati. Gli stessi che si considerano i portavoce deivengono snobbati dai, eppure continuano a rapportarsi con la politica come sessero milioni e milioni di persone impegnate a portare avanti l’Italia. Il dato è elevato tra gli autonomi (80%), ma anche tra i dipendenti (71,2%) e tra i pensionati (78,8%). Una debacle totale. Non solo. Il 64,4% degli intervistati mette in discussione anche l’efficacia degli scioperi per la tutela del lavoro e dei. E non parliamo solo di elettori di centrodestra: anche il 35,3% dei sostenitori dem e il 44,1% degli elettori grillini nutrono forti dubbi ...