I Golden Globes 2024 saranno in streaming su CBS e Paramount+

(Di domenica 19 novembre 2023) Ihanno trovato un canale televisivo che trasmetta la cerimonia delin: si tratta della CBS, in parallelo conUno dei quattro grandi canali broadcast americani, la CBS, ha soffiato alla NBC (che ha trasmesso lo spettacolo fino all’anno scorso) la cerimonia dei. L’81 esima edizione andrà quindi in onda il 7 gennaio sulla CBS, subito dopo una doppia partita della NFL. Inoltre sarà trasmessa in diretta su. Jay Penske, CEO, presidente e fondatore di Penske Media ha rimarcato l’orgoglio di portare isu CBS per celebrare 81 anni di storia di questo premio. Queste le sue parole: CBS ha dimostrato un impegno impressionante ...

, la serie vinse numerosi premi tra cui Emmy Award e- la prima volta per un prodotto nato per lo streaming - anche grazie al cast capitanato nientemeno che da Kevin Spacey e Robin ...

Golden Globes, su CBS e Paramount+ l'edizione 2024 Cinecittà News

Golden Globe Awards to Air on CBS in 2024 Variety

Dopo mesi di trattative I Golden Globes 2024 hanno trovato una casa: si terranno il 7 gennaio su CBS e Paramount+ ...So che questo sarà l’anno migliore e non vedo l’ora che tutti vedano cosa abbiamo in serbo”. Il ritorno dei Golden Globes alla NBC “non è un affare fatto”. Secondo una fonte ben piazzata, la ...