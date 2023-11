I dati parlano chiaro | si dorme meno e peggio Come migliorare la routine del riposo per un sonno di qualità? I consigli degli esperti e gli aiuti dalla tecnologia

Sottratti alle loro famiglie e portati in Russia per essere "rieducati" e adottati da "genitori" russi. La deportazione dei bambini ucraini - quasi ventimila quelli registrati ma le stime parlano di centinaia di migliaia di casi - è un orrore nell'orrore. Tra le soluzioni per riportarli a casa - il progetto di una banca dati del Dna