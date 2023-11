I Cesaroni | Alessandra Mastronardi non sarà nel revival e non lo guarderà

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 19 novembre 2023)ha detto di no a un ipoteticode Iper un motivo ben preciso: l’attrice ha spiegato che ogni ciclo è destinato a chiudersi e, a sua detta, un eventuale ritorno del suo personaggio non avrebbe il benché minimo senso. Nella fiction Mediaset,ha interpretato Eva Cudicini, e lo show è stato amatissimo dal pubblico italiano. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, interrogata sull’eventuale ritorno de Iha dichiarato che non tornerebbe nella serie e ha spiegato: “I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ...