I cento comandamenti civici degli italiani

(Di domenica 19 novembre 2023) di Daniele Barni 1. Io sono lo Stato, e non voglio niente da te. Ma sappi che ogni bene e male che mi fai ricadranno su di te moltiplicati per le stelle del cielo, i grani di sabbia sulla terra e i pesci del mare. 2. Io, lo Stato, sono come tu mi vuoi. Ma se mi volessi democratico sarei più contento. E per te sarebbe meglio. 3. Io sono lo Stato, e sono donna e uomo, sono madre e padre, non sono di sicuro cristiano e, soprattutto, non sono Giorgia. 4. Non dire mai che qualcuna sia la nipote di Mubarak. 5. Se fai un gioco, che so, guardie e ladri, e vuoi per forza fare il ladro e poi perdi, non puoi travestirti da guardia e cambiare le regole del gioco per non finire in prigione. 6. Non gettare il flacone dello shampoo nell’umido o nell’indifferenziato. 7. Non seppellire uranio nei dintorni di Napoli. 8. Se sei un sindaco e qualcuno ti parla di “tangente”, fai finta di capire ...