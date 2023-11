Holden di Amici entra in rotazione su Radio Zeta | l' annuncio della Gentile

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Nel corsopuntata di oggi di, Federica(direttrice di) hal'dinella playlist di, ladi riferimento dei ragazzi. “Si è concluso il contest di23 a. In tantissimi vi siete espressi su RTL 102.5 Play e adesso abbiamo il vostro inedito preferito in assoluto. Pronti ad ascoltarlo? “Dimmi che non è un addio” dinella playlist di”, ha raccontato Federica