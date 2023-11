Hockey prato | l’HC Bra vince la Coppa Italia 2023! Sesto successo per i piemontesi

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023)Bra ha vinto la ventisettesima edizione dellamaschile disu. La squadra piemontese è riuscita nell'impresa battendo nella Finale delle Final Four Ferrini, regolandola agli shoot out con il risultato di 6-4. Un grande traguardo (l'ennesimo) per iche aggiungono in bacheca la sesta lagrazie alla vittoria in semifinale ai danni di Amsicora, match terminato 5-3, e ovviamente con il trionfo nell'ultimo atto. Equilibrata la Finale andata in scena tra le due squadre, come certifica il parziale di 1-1 messo a referto alla fine del tempo regolamentare. Saranno dunque gli shootout a sancire la vittoria dei padroni di casa, passati per 6-4.