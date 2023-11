Ho paura | lo sconvolgente messaggio di Aurora Ramazzotti dopo la morte di Giulia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Ancheè rimasta sconvolta dalla vicenda diCecchettin, la 22enne di Vigonovo (in provincia di Venezia) uccisa quasi sicuramente una settimana fa dal fidanzato Filippo Turetta. Il giovane è stato arrestato soltanto questa mattinauna folle fuga in Germania: è stato fermato in auto, senza più soldi né benzina. Una storia agghiacciante che si aggiunge ai troppi casi di femminicidi che ripropongono sempre lo stesso canovaccio. E proprio a questo la figlia di Erose Michelle Hunziker fa riferimento, implicitamente, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram che coinvolge anche il piccolo Cesare, il figlio avuto pochi mesi fa dal compagno Goffredo Cerza. "Crescere un figlio maschio in questo mondo è un compito che mi terrorizza - scrive la 26enne -. ...