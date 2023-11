Highlights e gol Taranto-Brindisi 1-0 | Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Glie le azioni salienti di, match del girone C di. Basta un gol di Cianci ad inizio ripresa ai padroni di casa per conquistare tre punti in un match comunque mai in discussione. Ilsoffre poco e al 58? sblocca il risultato con la zampata in area di Cianci sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra. SportFace.