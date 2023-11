Highlights e gol Spagna-Georgia 3-1 | qualificazioni Euro 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Ilcon glie i gol di, match valevole per l’ultimo turno delle. La formazione di De La Fuente soffre, ma riesce in ogni caso a battere unain cui va ancora una volta in rete Kvicha Kvaratskhelia, al terzo centro consecutivo con la maglia della sua Nazionale. SportFace.