Highlander | Christopher Lambert superstar all' improvviso

(Di domenica 19 novembre 2023)L'ULTIMO IMMORTALE Rete 4 ore 0.50 con, Sean Connery, Clancy Brown. Regia di Russell Mulcahy. Produzione USA 1986. Durata. 1 ora e 51 minuti LA TRAMA Un giovane guerriero scozzese del 1500 durante una battaglia sulle Highlands è ferito a morte. Ma non muore. Da un armigero spagnolo apprende di appartenere a una stirpe di immortali. Nessuno lo può uccidere e nessuno lo uccide. Almeno per quattro secoli. Finchè ai giorni nostri non s'imbatte in un altro, il feroce assassino che quasi uccise lui nel '500 e allora uccise l'armigero spagnolo. Lo scontro tra i due è inevitabile. Dei due immortali ne rimarrà solo uno. PERCHE' VEDERLO Perché è una delle migliori fanta avventure mai ospitate dallo schermo. Bellissima trovata iniziale, splendide ...

Discover why fans are furious over the 2026 release date of the Highlander reboot starring Henry Cavill. A blend of anticipation and frustration surrounds this long-awaited film.Il regista Chad Stahelski punta al 2026 per l'uscita del reboot di Highlander con protagonista Henry Cavill, primo film di una trilogia pianificata.