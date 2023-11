Harry Potter e il Calice di Fuoco | tutte le differenze tra film e libro

Leggi su screenworld

(Di domenica 19 novembre 2023) Letra ile ildie ildisono molto più vaste rispetto ai capitoli precedenti, considerando anche che probabilmente il romanzo è il più grande ed è stato difficile adattarlo in sole due ore. Esponiamo i più importanti dei cambiamenti tra ile il. La coppa del mondo di Quidditch L’inizio delè simile, ma presenta qualche differenza sostanziale. Innanzitutto neli Weasley chiamano usando il telefono, com’è consuetudine secondo loro per i babbani, i Dursley per chiedere se possono portarealla coppa del mondo di Quidditch. Tuttavia si presentano a casa loro usando la metropolvere, generando le ire degli zii del ...