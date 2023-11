Harry Potter e il calice di fuoco e le scene sott’acqua | riprese rischiose

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 19 novembre 2023)e ildi, quarto film della saga, è famoso soprattutto per le diverse, ambientate nelle profondità ostili del lago nero di Hogwarts, che vanno a definire la seconda prova del terribile Torneo Tremaghi. Per ricreare questa atmosfera, dunque, negli studi è stata costruita un’enorme vasca da 500.000 litri. Una quantità di acqua notevole che è riuscita a battere il primato di Cameron con i 26 milioni di litri per The Abyss. In questo modo, dunque, la vasca è diventata il set acquatico più grande d’Europa. Una caratteristica che ha indotto lo scenografo Stuart Craig ad ipotizzare la costruzione di spaltiper ospitare gli spettatori della seconda prova del torneo. Un’idea che è stata velocemente abbandonata considerate già ...