Gulia Cecchettin | Bernini | avrà la sua laurea in Ingegneria

(Di domenica 19 novembre 2023) caption id="attachment 274569" align="alignleft" width="300" Anna Maria/caption"Da ieri sera ho impressa l'immagine di Giulia attaccata all'albero con i suoi pupazzetti. Ho parlato con la rettrice dell'Università di Padova: Giulia riceverà la suain: le mancava soltanto la discussione della tesi.quello che le spetta".Lo ha annunciato la ministra dell'Università, Anna Maria, al meeting di Forza Italia in corso a Taormina, ricordando l'ennesima vittima di femminicidio,. "Bisogna rispettare il dolore della famiglia. In questo momento la famiglia viene prima di tutto. Poi, quando vorranno e se vorranno, Giulia ha diritto ad avere quello che si è ampiamente guadagnata, cioè la suain ...

Il corpo di una giovane donna è stato trovato stamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone , durante le ricerche di Giulia. L' Ansa riferisce che è in corso il riconoscimento per accertare se la salma sia effettivamente quello della giovane scomparsa da una settimana assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta . ...

Un appello rilanciato da Elena Cecchettin, la sorella di Giulia Cecchettin, che ha fatto diventare in pochi minuti il post virale. «Vi prego, non di nuovo» ha scritto Elena.Apprensione in Veneto per un'altra ragazza scomparsa, la 16enne Carol Bugin: la sorella di Giulia Cecchettin rilancia sui social l'appello della famiglia ...