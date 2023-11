Guerra in Medio Oriente | ultime notizie Usa | più vicini ad accordo su ostaggi | differenze ridotte Netanyahu | su sequestro nave salto di qualità aggressione Iran

(Di domenica 19 novembre 2023) «Israele, Hamas e Stati Uniti sarebberoa unpreliminare per la liberazione di decine di donne e bambinia Gaza in cambio di cinque giorni di pausa nei combattimenti». Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il rilascio deglidovrebbe essere imminente. Poi la conferma del vice consigliere alla sicurezza nazionale americana Jon Finer: “più vicino”

Guerra in Medio Oriente - Tajani : "Bisogna lavorare per una de-escalation"

Guerra in Medio Oriente - ultime notizie. Washington Post - verso intesa Israele-Hamas : 5 giorni di pausa per decine ostaggi. Casa Bianca frena : «Ancora nessun accordo»

Guerra in Medio Oriente - ultime notizie. Media : «15 morti in attacchi di Israele» nel nord di Gaza. Casa Bianca frena : «Ancora nessun accordo su ostaggi»

... ma le descrizioni dei paesaggi, cioè quelle parti che il lettoregeneralmente salta, non ... Hitler può continuare a dire che sono stati gli ebrei ad aver cominciato lae, se sopravvivesse, ...

Guerra in Medio Oriente, ultime notizie. Media: «15 morti in attacchi di Israele» nel nord di Gaza. ... Il Sole 24 ORE

Guerra in Medio Oriente - Diario del 18 novembre Agenzia ANSA

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, Usa: 'Pù vicini ad accordo su ostaggi, differenze ridotte'. LIVE ...Il Pontefice chiede di continuare a pregare per le popolazioni del Medio Oriente e per la martoriata Ucraina. Poi ricorda le popolazioni del Myanmar e quanti soffrono per la fede. Infine, prega per le ...