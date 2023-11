Grillo scherza all’evento sull’intelligenza artificiale al Talent Garden

Leggi su lopinionista

(Di domenica 19 novembre 2023) MILANO – “Te lo ricordi quando dicevo: e’ una cosa pazzesca! Adesso non riesco piu’ a dirlo. Non ho piu’ la rabbia, prima mi veniva genuina fuori. C’e’ una rabbia buona e una cattiva. Come quelli che ti dicono maleducato che ti ammazzerebbero subito. Io non ho nessuna dizione come Proietti. La moral machine, in Nord Europa decidono se l’autonomo deve salvare il giovane e il vecchio, la macchina salva il giovane, in Asia il contrario: salvano il vecchio. Dipende dal programmatore. Se lo fai programmare a uno della Lega dice: c’e’ una famiglia di kenyoti e quattro manager a bordo, chi salva?”. Cosi’ Beppe, fondatore del Movimento 5 Stelle, in visita ad uno stand di IAIDIA al. L'articolo L'Opinionista.