Grillo | Conte | “Gli suggerisco | quando va in tv | di dire che fa ironia o i commentatori non lo capiscono”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 19 novembre 2023) MILANO – “Abbiamo la responsabilita’, come forza politica, di promuovere un dibattito pubblico al quale invitiamo le altre forze politiche, esperti, imprenditori, scienziati, perche’ le opportunita’ sono tantissime, possono incrementare il Pil in modo pazzesco ma allo stesso tempo ci sono tanti rischi con ricadute occupazionali e dobbiamo intercettare la formazione di nuove figure professionali e dobbiamo dirlo subito”. Cosi’ l’ex premier Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, presso l’evento IDIA al Talent Garden. Poi un consiglio a: “vai in tv e parli al grande pubblico convieneche stai ironizzando perche’ moltinon lo hanno capito”. L'articolo L'Opinionista.