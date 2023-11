Grave Incidente Blocca il Traffico sull' A14 in Abruzzo per Tre Ore

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 19 novembre 2023) Pescara - Tamponamento in Galleria a Doppio Senso di Marcia, Intervento Rapido di Soccorso e Ripristino della Carreggiata Unha paralizzato il'autostrada A14 inper tre ore, a causa di un tamponamento avvenuto all'interno della galleria Solagne in direzione Taranto. Attualmente, la galleria è a doppio senso di marcia a causa dei lavori in corso. Nello scontro, che sembra essere stato un tamponamento a catena secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti cinque veicoli, tra cui una motocicletta. Immediatamente sono intervenuti sul luogo dell'il 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia per gestire le operazioni di soccorso e il ripristino della carreggiata. Una volta completati gli ...