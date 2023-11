Grande Fratello | Mirko Brunetti a Perla Vatiero | “Il ‘ti amo’ a Greta Rossetti? Mi sono reso conto di…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 19 novembre 2023)ha fatto di recente il suo ingresso nella casa del, dove già si trovava il suo ex fidanzato. I due siritrovati, quindi, sotto lo stesso tetto, dopo la fine della loro lunga relazione, avvenuta sotto i riflettori di Temptation Island. Il gieffino ha, subito, ribadito il suo amore per la nuova fidanzata, conosciuta proprio nel programma televisivo estivo, ma nelle ultime oreha avuto un confronto con la sua ex fidanzata, facendo delle rivelazioni inaspettate: I due hanno parlato di quanto è accaduto tra di loro nel programma di Maria De Filippi.ha accusato il coinquilino di non aver saputo gestire bene la situazione a ...