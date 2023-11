Goop | il brand di Gwyneth Paltrow ha lanciato un summit sul beauty e gossip | ecco il resoconto

(Di domenica 19 novembre 2023), il marchioskincare di, ha deciso di tenere unper pochi fan a Los Angeles. Ilnon è nuovo a questi, infatti nel 2017, in occasione dell’evento inaugurale, i devoti dierano 600, riuniti in un magazzino ricostruito di 30.000 metri quadrati. Quest’anno,ha invitato gli ospiti in uno spazio molto più piccolo e personale, il quartier generale dia Santa Monica, in California, e la partecipazione è stata di 139 persone. Ma di cosa ha parlatoin questo? Di? Di sé? Trovata pubblicitaria?, ildi ...

... in primis perché è uno dei consulenti di medicina più fidati di Gwyneth Paltrow , che spesso l'ha coinvolto in interviste e progetti per il suo mega. Tra le altre cose, Dr Will Cole si ...

Goop lancia un brand di cosmesi e wellness per il mass market ... Pambianco Beauty

L'importanza di trovare una persona che regali calma e tranquillità in una relazione amorosa Vanity Fair Italia

The Wellness Company has helped underwrite the online programming of Kari Lake, Laura Loomer, Naomi Wolf, and others. But critics say the Goop-like firm is a “prolific grift.” ...Cork made a surprise appearance on Gwyneth Paltrow's website 'Goop' recently as the lifestyle and wellness brand published their Christmas gift guide for 2023. Paltrow and her team of editors compiled ...