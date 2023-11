Golfo di Gaeta Acquacoltura | Gallinaro e Manzo | “riprende la battaglia per compimento dell’area sensibile”

(Di domenica 19 novembre 2023)DI– “Che si arrivasse a modificare la delibera sull’areaquesto davvero non ce lo aspettavamo” – esordiscono così, in una nota congiunta Beniaminoper l’associazione ecologista la “Barba di Giove” e Maria Ritaper conto dell’associazione “Art uno Formia”. “La Giunta della Regione Lazio – si legge, proseguendo nella nota L'articolo Temporeale Quotidiano.

Lutto nel golfo di Gaeta per la scomparsa della professoressa Andreina Broi

"Interveniamo per fare ordine sulla delicata questione dell'area sensibile neldie dei suoi bacini drenanti " ha dichiarato l'assessore Elena Palazzo - Stiamo parlando dell'annosa problematica relativa alla presenza di impianti di itticoltura che comportano un ...

GOLFO DI GAETA: SOLO GLI ALLEVAMENTI DI MOLLUSCHI. LA ... Latina Tu

PD Formia, modifica dell'area sensibile: la giunta Rocca tradisce il ... Tutto Golfo

Bilancio positivo per la vela laziale, riunita oggi al Porto Turistico di Roma per l'Assemblea annuale, alla presenza del vice presidente nazionale ...«Leggo sulla stampa alcune dichiarazioni del Pd, che in merito alla delibera sugli impianti di piscicoltura nel golfo di Gaeta, travisa completamente il ...