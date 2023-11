Giuseppe Rossi ricorda la mitica stagione 2010-11 | “Ero dietro solo a Messi e Ronaldo”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Diciotto gol in Liga, tre in Coppa del Re, altri undici in Europa. Totale: 322. La-11 dicon la maglia del Villarreal impressionò le big d’Europa, a partire dal Barcellona che provò ad acquistarlo per regalargli un posto nel tridente cone compagni. Il Sottomarino Giallo però disse no e pochi mesi dopo, nell’ottobre 2011, al Bernabéu contro il Real Madrid,si procurò la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. “In quell’anno ero. È stato fantastico, andava tutto bene: mi sono sentito davvero in alto”, ha detto l’ex Fiorentina ai taccuini di Sky Sport. Fu il primo infortunio di una lunga serie: “Durante quei periodi riesci a capire il ...