Giuseppe Garibaldi fa delle rivelazioni su Vittorio | “Non l’avete notato?”

Leggi su biccy

(Di domenica 19 novembre 2023) SuMenozzi in questi mesi i gieffini hanno fatto diverse insinuazioni, qualcuno ha pensato che il modello sia segretamente omosessuale, altri che abbia una cotta per Letizia Petris e oggiha lasciato intendere che tra il bell’emiliano e Beatrice Luzzi ci sia del tenero. La confessione di: “Ma non avetenulla?!” Mentre era in giardino con Angelica, Letizia, Mirko e Perla, oggi il bidello calabrese ha rivelato: “Nonancora capito? Parlo di questa nuova coppia. Io non c’entro nulla. Con lei ho chiuso, ho preso la più bella posizione possibile. Lui ha già iniziato, ha già buttato l’amo. Non? Siete in un altro Grande Fratello?“. Angelica è rimasta spiazzata: “Ma ...