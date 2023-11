Giulia uccisa a coltellate | di Filippo nessuna traccia ancora

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva provato a difendersiCecchettin, dalleche l’hannoprima che il suo assassino gettasse il suo corpo in un dirupo vicino al lago di Barcis, nel Pordenonese. E’ quanto risulta dall’ ispezione del medico legale, che ha rilevato numerose ferite alle mani e alle braccia. Intanto del suo ex fidanzato,Turetta, indagato con mandato internazionale per tentato omicidio, non c’è. I genitori: ‘Consegnati e spiega cosa è successo’. Cortei contro la violenza sulle donne. Politica unita, urgenti leggi per prevenirla. L'articolo proviene da Anteprima24.it.