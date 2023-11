Giulia | i 20 euro insanguinati e la fuga finita | arrestato Filippo Turetta

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 novembre 2023), latitante ricercato per l’omicidio dell’ex fidanzataCecchettin, è statoin Germania. Le autorità l’hanno fermato agendo su un mandato d’arrestopeo, dopo che le tracce di quest’ultimo si erano perse da domenica scorsa e si sapeva che la sua auto era stata individuata in Austria, a Lienz e in Carinzia, dal sistema di controllo delle targhe. Per far luce sul contesto di questa notizia, bisogna tornare al tragico episodio dell’omicidio diCecchettin. La ventiduenne veneta è stata trovata senza vita nei pressi del lago di Barcis, in Friuli-Venezia, la mattina del 18 novembre.presentava numerose ferite all testa, al collo, alle mani e alle braccia, segni che rivelavano un tentativo di difesa ...