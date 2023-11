Giulia Cecchettin uccisa | Piero Pelù | “Mi vergono di essere uomo” Clerici | “Quel ‘bravo ragazzo’ merita tutto il male possibile”

(Di domenica 19 novembre 2023) C’è Chiara Ferragni che commenta con una story su Instagram: “Ogni volta che scompare una donna immaginiamo, tutte, purtroppo come sia andata a finire. Per una volta speravamo di sbagliarci”. Laura Pausini che scrive “un abbraccio forte e con il cuore a te e al tuo papà”. Si rivolge a Elena, la sorella di, la ragazzadall’ex fidanzato Filippo Turetta. Sono tanti, tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo e dell’informazione che hanno voluto dire qualcosa sul brutale femminicidio. Netto: “Mi vergogno di. Siamo tutti da rifare”. Simona Ventura chiede simbolicamente scusa a tutte le vittime come: “Scusa se non siamo riusciti a proteggerti, scusa se succede ogni volta e ogni volta piangiamo, ...

La fuga di Filippo Turetta è finita, stamane in Germania. Il giovane che ha ucciso la sua ex fidanzata,, ed ha provato a nascondere il corpo trovato in in duripo nei pressi del Lago di Barcis, in Friuli, era stato poi segnalato in Carinzia con la sua auto. Stamale l'arresto in Germania.

stamane sul proprio profilo Facebook Gino Cecchettin, il papà di Giulia, trovata morta ieri nella zona di Barcis in Friuli. Poi una citazione "L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non ...Giulia Cecchettin era già morta quando è stata lanciata nella scarpata della Val Caltea, a Barcis, dopo essere stata scaricata dall'auto di Filippo. Ne sono convinti ...