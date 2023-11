Giulia Cecchettin uccisa | gettata in un dirupo per 50 metri Coltellate su testa e collo

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) –è stata. Il tragico ritrovamento del corpo della 22enne veneziana ieri nella zona del lago di Barcis in Friuli Venezia. La giovane era scomparsa da sabato scorso insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta che ancora non è stato ritrovato. Sul giovane pende un mandato di cattura internazionale per l’omicidio della ragazza. Le ricerche di Turetta sono in corso anche in Austria, in Carinzia, riferisce il quotidiano austriaco ‘Kronen Zeitung’. La Fiat Grande Punto di Filippo Turetta infatti avrebbe attraversato il confine a Tarvisio e avrebbe proseguito via Villach fino a Lienz. “Due giorni fa – scrive il quotidiano – il veicolo sarebbe stato localizzato in Carinzia. La polizia italiana ha immediatamente informato i colleghi austriaci”. Venerdì ...