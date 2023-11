Giulia Cecchettin uccisa | arrestato in Germania l’ex fidanzato Filippo Turetta

(Di domenica 19 novembre 2023)è stato fermato questa mattina in. Lo dice all’ANSA l’avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma poco fa, ed ha informato i genitori. Del 22enne indagato per l’omicidio delfidanzatasi erano perse le tracce da domenica scorsa – quando la sua auto è stata intercettata in Austria – è stato fermato su mandato di arresto europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un fatale epilogo: Giulia Cecchettin uccisa e abbandonata, la disperata difesa e l’appello alla giustizia, com’è accaduto il tutto. Il lago di Barcis, situato nella pittoresca provincia di Pordenone, ...Filippo Turetta, il presunto assassino di Giulia Cecchetin, il cui corpo è stato ritrovato ieri nella zona del lago di Barcis, in provincia di Pordenone dopo una settimana in cui della giovane non si ...