Giulia Cecchettin «uccisa a coltellate e gettata in un dirupo» Ipotesi premeditazione | ecco perché

(Di domenica 19 novembre 2023) In fondo a un canalone, tra gli arbusti e le foglie, riversa sulle rocce e sul terriccio dopo essere rotolata per una cinquantina di metri.era qui, giù da questoche...

Omicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta arrestato in Germania : era in fuga da una settimana

è morta la sera stessa in cui ha provato a scappare dall'ex fidanzato. La sera in cui gridava aiuto, quando lo studente di Ingegneria Filippo Turetta ha gettato la maschera, ed è ...

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania TGCOM

Giulia Cecchettin, la mappa della fuga di Filippo Turetta: da Fossò all’Austria Sky Tg24

Il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin, la 22enne sequestrata una settimana fa e uccisa dal fidanzato Filippo Turetta, ha spazzato via l’ultima speranza dei suoi familiari di poterla ...Catturato in Germania Filippo Turetta, ex di Giulia Cecchettin, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.