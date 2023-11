Giulia Cecchettin | Tg1 ricorda le vittime di femminicidio

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) – Il Tg1 delle 20ledi. L'edizione del telegiornalecon un collage di foto tutte le donne uccise in Italia quest'anno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Domenica In - il femminicidio di Giulia Cecchettin apre la puntata del 19 novembre

Il padre di Giulia Cecchettin : “Per lei è tardi - facciamo qualcosa perché non accada più a nessuna donna”

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Spero che Giulia non sia semplicemente la 105/ma vittima di femminicidio di questo Paese di quest'anno. La scuola rappresenta per noi una grande opportunità, una grande ...Su una sedia di colore rosso messa al centro della piazza, molte persone hanno deposto un fiore dicendo "Io sono Giulia". Anche Nordio si è messo in fila, appoggiando il fiore e ripetendo la frase.