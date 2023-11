Giulia Cecchettin | Schlein a Meloni | “Stop scontro | serve una legge per agire nelle scuole”

(Di domenica 19 novembre 2023)è la 105esima donna uccisa da un uomo da inizio 2023. Un dato raccapricciante, che fa rabbia, amarezza. Il caso che da una settimana ha lasciato il Paese intero senza respiro è finito con il peggiore degli esiti e la polita non resta inerme. Tra le numerose dichiarazioni pered i suoi L'articolo proviene da Il Difforme.

Giulia Cecchettin - Filippo Turetta arrestato in Germania

Filippo Turetta, il 22enne coinvolto nell'omicidio di Giulia Cecchettin, è stato fermato questa mattina in Germania. L'annuncio è giunto dall'avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ha immediatam ...La fuga di Filippo Turetta è finita: il 22enne ex fidanzato accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin è stato arrestato in Germania secondo quanto apprende l’Adnkronos.