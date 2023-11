Giulia Cecchettin | Meloni | “Violenza su donne aberrazione che non può essere tollerata”

Leggi su italiasera

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) – “Avevamo tutti sperato in questi giorni chefosse viva. Purtroppo le nostre più grandi paure si sono avverate. Uccisa. Provo una tristezza infinita nel vedere le fotografie sorridenti di questa giovane ragazza e, insieme alla tristezza, una grande rabbia. Ringrazio le Forze dell’Ordine italiane e tedesche per il lavoro congiunto che ha assicurato alla giustizia il presunto assassino”. Lo scrive sui social la premier Giorgiasul caso della giovaneuccisa in Veneto. “è la 102esima donna uccisa in Italia nel 2023 e la 53esima vittima per mano del proprio partner o ex. Una scia dicontro leche continua da anni con numeri addirittura più drammatici di questi in passato. Ogni singola donna uccisa perché ...