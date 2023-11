Giulia Cecchettin | lo strazio del padre | “Dolore atroce”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 19 novembre 2023) Ginoè un uomo distrutto e sconvolto dalla morte della figlia, ritrovata in un canalone del lago di Bracis dopo diversi giorni dalla sua scomparsa. Mentre vanno avanti le indagini per trovare Filippo Turetta, indagato per l’omicidio di, ilreagisce così alla notizia che un genitore non vorrebbe mai avere: “Sono andato lì, sul luogo del ritrovamento. Ma c’erano ancora i medici per i rilievi e non l’ho vista. Ilè tanto, inimmaginabile,. Una parte di me che se ne va. Aveva solo 22 anni... una vita davanti spezzata, senza un motivo logico. Posso capire una malattia, un incidente, ma questo è il modo più inconcepibile. GinoNon te ne fai una ragione. Ma ...