Giulia Cecchettin | le prime parole del padre dopo la morte

Una giornata terribile quella di ieri, 18 Novembre 2023, per Gino, il quale ha dovuto riconoscere il corpo senza vita della figlia, 22 anni, trovato vicino al Lago di Barcis, in provincia di Pordenone,che sabato scorso è stata colpita alle spalle e caricata a forza sull'auto dal fidanzato Filippo Turetta, di cui non si hanno più notizie. Ora il papà diha affidato le suealle pagine di La Repubblica.Leggi anche:morta, l'ultimo orrore scoperto poco fa: cos'ha fatto Filippo Leggi anche:, lo straziante annuncio della sorella e del fratellolaLeggi anche: Trovato un cadavere ...

Giulia Cecchettin - il papà : "L'amore vero non umilia - non picchia - non uccide"

L’aggressione - le coltellate - la fine in un dirupo : come è morta Giulia Cecchettin

... non cresciuto in un ambiente disagiato, istruito, può fare del male, quel male Un femminicidio "perché lei non doveva laurearsi e andare via", come hanno insinuato gli zii di, è successo ...

AVIANO - Un luogo da sogno. Se Giulia avesse potuto, sarebbe rimasta incantata da tanta bellezza. La Val Caltea ieri sembrava un angolo di Canada: il foliage pareva disegnare un quadro, la ...Lo zio di Giulia Cecchettin: “Mi sento molto vicino anche alla famiglia di Filippo perché hanno un dolore enorme, ancora più grande del ...