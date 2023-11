Giulia Cecchettin | l’arresto di Filippo Turetta | ecco la ricostruzione

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) – E’ stato arrestato all’alba di oggi, domenica 19 novembre,. A quanto apprende l’Adnkronos, il 22enne – accusato dell’omicidio dell’ex– è stato fermato mentre era fermo su un’autostrada in Bassa Sassonia, a 150 chilometri da Lipsia in Germania. Era sul lato della strada, con le luci spente, mentre la legge tedesca prevede che le luci siano sempre accese. I poliziotti tedeschi si sono fermati per un controllo e hanno riconosciuto il giovane e la targa, che era stata segnalata dall’Interpol. Disi erano perse le tracce da domenica scorsa, quando la sua auto era stata intercettata in Austria. Ora sarà un giudice tedesco a dover valutare il Mae, ossia il mandato di arresto europeo, e a decidere sulla consegna del giovane, già da venerdì scorso ...

La violenza di genere rimane una piaga: lo confermano le cronache di tutti i giorni, ultimo caso in ordine di tempo il femminicidio della ventenne Giulia Cecchettin in Veneto. E lo evidenziano i ...(ANSA) - ROME, NOV 19 - Deouty Premier and Foreign Minister Antonio Tajani said Sunday he had decided to set up ministry scholarships for foreign students in memory of Giulia Cecchettin, a 22-year-old ...