Giulia Cecchettin | l’arresto di Filippo Turetta | ecco la ricostruzione

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) – E' stato arrestato all'alba di oggi, domenica 19 novembre,. A quanto apprende l'Adnkronos, il 22enne – accusato dell'omicidio dell'ex– è stato fermato mentre era fermo su un'autostrada in Bassa Sassonia, a 150 chilometri da Lipsia in Germania. Era sul lato della strada, con le luci spente, mentre la legge tedesca prevede che le luci siano sempre accese. I poliziotti tedeschi si sono fermati per un controllo e hanno riconosciuto il giovane e la targa, che era stata segnalata dall'Interpol. "Nel giro di 48 ore sarà in Italia per essere processato", ha affermato il ministro e vicepremier Antonio Tajani. Nel frattemposarà verosimilmente trasferito nel carcere di Lipsia. I giudici tedeschi decideranno poi sull'estradizione. Di ...