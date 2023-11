Giulia Cecchettin | l’arresto di Filippo Turetta | ecco la ricostruzione

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) – E' stato arrestato all'alba di oggi, domenica 19 novembre,. A quanto apprende l'Adnkronos, il 22enne – accusato dell'omicidio dell'ex– è stato fermato mentre era fermo su un'autostrada in Bassa Sassonia, a 150 chilometri da Lipsia in Germania. Era sul lato della strada, con le luci spente, mentre la legge tedesca prevede che le luci siano sempre accese. I poliziotti tedeschi si sono fermati per un controllo e hanno riconosciuto il giovane e la targa, che era stata segnalata dall'Interpol. "Nel giro di 48 ore sarà in Italia per essere processato", ha affermato il ministro e vicepremier Antonio Tajani. Nel frattemposarà verosimilmente trasferito nel carcere di Lipsia. I giudici tedeschi decideranno poi sull'estradizione. Di ...

Giulia Cecchettin non doveva arrivare al giorno della laurea in ingegneria biomedica, prevista per domani, perchè questo avrebbe significato un punto di non ritorno nel rapporto con l'ex fidanzato ...È questa la ricostruzione delle ultime ore di vita di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni che secondo gli investigatori è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in mattinata in ...